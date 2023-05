La Sainte-Remfroid de Pry a été baignée par le soleil

Retraite le samedi

Depuis quelques années, la particularité de la marche de Pry réside dans le fait que la retraite aux flambeaux est organisée le samedi soir et non plus le lundi comme c’est souvent le cas ailleurs. "Nous avons opté pour cette solution car cela permet aux familles d’y prendre part. Quand nous l’organisions le lundi, ce n’était pas possible car notre marche se déroule en période scolaire", explique Jérémy Delloge.

Dimanche matin, devant l’ancienne maison communale, les autorités communales ont remis les drapeaux de la jeunesse et de la marche à leurs porteurs et une floppée de médailles a été remise à de nombreux marcheurs. Parmi ceux-ci, trois en ont reçu une pour quarante-cinq participations. Citons José Bocquet, Pierre Ravyst et Freddy Laeremans. "J’ai commencé comme porteur de cartouches durant dix-huit ans. Au début, j’étais en civil. Ce n’est que quelques années plus tard que l’on m’a costumé, se souvient ce dernier. J’ai aussi marché sergent et caporal-sapeur durant une petite vingtaine d’années". Freddy a beaucoup marché dans sa vie. Certaines années, il a participé à treize marches ! "Aujourd’hui, je marche encore à Philippeville, Pry, Gourdinne et Senzeilles", nous confie-t-il.

Ce dimanche, ils étaient une dizaine de membres de sa famille à l’accompagner au sein de la marche Sainte-Remfroid, l’occasion de prendre une belle photo de groupe. Dimanche après-midi, le soleil s’est montré plus généreux pour la rentrée de la procession à l’église qui a été suivie par un public nombreux et jamais lassé d’assister à ce spectacle haut en couleur.