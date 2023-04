Été solidaire et Plaisir d’apprendre seront réédités, à Walcourt

Comme chaque année, avec le soutien de la Région wallonne, Walcourt participera, pour la 27e année consécutive, à l’opération Été solidaire, je suis partenaire: "Celle-ci permettra à onze jeunes âgés de 15 à 21 ans de participer à un job d’étudiant du 10 au 21 juillet. Le projet retenu cette année sera l’aménagement d’une zone de convivialité à proximité du hall omnisports de Laneffe ainsi que l’entretien de celles réalisées les années précédentes", explique l’échevine Nathalie Leclercq (PS). Les lettres de candidatures, obligatoirement accompagnées d’un C.V. mentionnant les orientations scolaires et d’une attestation de fréquentation scolaire doivent être envoyées pour le 5 mai au plus tard au service Ressources Humaines de l’administration communale. La condition est, bien entendu, d’être domicilié dans l’entité.

Plaisir d’apprendre

"Vu le succès rencontré lors de l’édition 2022, nous avons décidé de reconduire l’opération Plaisir d’apprendre qui permet à des enfants et des adolescents de bénéficier de cours de remédiation gratuit durant les vacances d’été", annonce de son côté l’échevin de l’Enseignement, Matthieu Liessens (PS). Subsidiée par la Fédération Wallonie-Bruxelles, cette initiative avait permis l’encadrement d’une vingtaine d’enfants l’an dernier. "Cette année, nous ajoutons les sciences et le néerlandais aux mathématiques et au français. Nous pourrons donc encadrer jusqu’à 80 enfants et l’opération se déroulera du 31 juillet au 4 août (français et sciences) et du 7 au 11 août (mathématiques et néerlandais) à l’école communale de Thy-le-Château. Ce soutien s’adresse aux élèves compris entre la 6e primaire et la 2e secondaire. Ils seront encadrés par de futurs enseignants qui peuvent postuler jusqu’au 31 mai à l’administration communale", précise l’échevin.

Afin de soutenir la culture, le conseil communal a décidé d’intervenir, à concurrence de 50%, dans les frais de chauffage 2023 du Centre d’Expression et de Créativité (CEC) situé à la rue des Bergeries.