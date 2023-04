Un potager pour la soupe des écoliers de Tarcienne

L’idée du potager

Cette année, les stocks de légumes étant épuisés, l’idée de réaliser un potager au sein de l’école a germé afin de faire perdurer le projet des soupes collations. "Romain Graux et Sofian Lassaux, un papa et son ami, tous deux bénévoles, se sont portés volontaires afin de poursuivre les animations et entreprendre l’élaboration d’un potager permacole au sein de l’école", poursuit l’institutrice. À raison d’une fois par mois, Romanus et Epineeus, les deux druides du potager enchanté, réalisent des animations pédagogiques autour de la permaculture, de la biodiversité, de la germination, de la vie du sol ainsi que des animations pratiques pour la création d’un potager. Les séances sont progressives et visent à donner du sens aux apprentissages. "De cette manière, nous avons réalisé des activités de manipulation sur les thématiques de la vie du sol via l’expérience de Berlèse, les différents types de terres par le toucher et la perméabilité, l’importance de la haie et de la biodiversité qu’elle offre en réalisant des maquettes, la réalisation d’un calendrier des fruits et légumes de saison, la graine et sa germination, les semis, la plantation d’une haie fruitière,…", détaille Mathilde Hussin.

L’automne dernier, les écoliers ont travaillé le sol avec des outils respectueux de la biodiversité tels que la grelinette, la fourche-bêche ou le croc à fumier. Le potager est amendé sous forme de couches de feuilles mortes, de fumier et de paille. Cet amendement est essentiel pour la prolifération des bactéries et la nutrition des êtres vivant dans le sol qui fabriqueront un terreau naturel. "Voilà un projet riche de sens qui invite aux valeurs, aux apprentissages de notions, au respect de la nature, à l’éveil des sens et à la collaboration", confie Romanus.