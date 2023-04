Un état des lieux du Palace, à Laneffe

Compte tenu de ces éléments, le collège communal de la Ville de Walcourt a décidé de solliciter l’intercommunale Igretec afin de reprendre la mission d’auteur de projet. C’est la proposition qui était faite au conseil communal afin de débloquer ce chantier qui est à l’arrêt depuis une éternité. "Igretec réalisera un état des lieux du lot 1 afin de déterminer les travaux restant à terminer. Si tout se passe normalement, un cahier des charges sera établi afin de lancer un marché public pour ré-attribuer ce lot 1", détaille la bourgmestre. Cette reprise de mission d’auteur de projet coûtera à la Ville le montant de 5 469 €, TVAc hors options pour l’étape 1 État des lieux. "Comme il s’agit d’une mission hors options, cela signifie qu’il faudra organiser des marchés complémentaires pour l’architecture, le PEB, les techniques spéciales, la stabilité et la surveillance des travaux", observe le conseiller indépendant Léon Revers, qui attire également l’attention sur la validité du permis d’urbanisme.

Taxe sur la force motrice

À Walcourt, la taxe sur la force motrice rapporte 22 000€ aux caisses communales. "Nous nous sommes rendu compte que la force motrice n’était pas taxée sur les gros chantiers de voirie et qu’il y avait un manque à gagner. Nous vous proposons donc de désigner l’intercommunale Igretec pour réaliser le contrôle des déclarations de la taxe sur la force motrice et son recensement", déclare Christine Poulin.

Ce renforcement du contrôle de la taxation de la force motrice intervient en prévision de l’important chantier de rénovation de la N5-E420 prévu entre Fraire et Jamagne, qui ne débutera pas avant 2025-2026. Le conseiller Vincent Bedoret (MR-EC) s’est abstenu. "À Beaumont, on ne taxe plus la force motrice", a-t-il déclaré. "Peut-être, mais à Beaumont, l’IPP est sans doute plus élevé que chez nous", lui a rétorqué Christine Poulin.

Réserve des Quairelles

Le conseil communal a voté un avenant à la convention avec le Département de la Nature et des Forêts afin que l’ensemble du site des Quairelles soit placé sous statut de réserve naturelle domaniale. Thibaut Dispa (MR-EC) a regretté que l’endroit, situé au cœur de Walcourt, ne soit plus accessible au public. "Étant donné qu’il y a peu de réserves naturelles sur l’entité, il nous a semblé opportun d’offrir ce statut à l’ensemble du site", justifie l’échevin Philippe Bultot (MR-EC). Le DNF assure que des visites guidées seront organisées de manière ponctuelle afin de permettre au public de découvrir les lieux.