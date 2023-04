Vogenée était à l’honneur ce dimanche

Les citoyens et les associations locales sont invités à y participer activement afin de faire connaître leurs activités au public. Ainsi, le gîte Au bout de mes rêves, installé dans la magnifique ferme d’en bas, accueillait un marché des artisans et constituait le point de départ de la très intéressante balade patrimoine guidée par Pascal Decamp. Le camping Le Cheslé, autre lieu emblématique du village, accueillait, pour sa part, une exposition de photographies nature de Maxime Michel, des contes, la création de bulles géantes et de mégastructures en bambous, des démonstrations d’aéromodélisme, le stand Mobilesem d’essai de vélos électriques, Thy’ssus en folie, Terre & Verre de Tarcienne, le repair café Réparons Ensemble ainsi que l’atelier de tricot Les Mains Chaleureuses. Le camping constituait également le point de départ de la balade cyclotouriste guidée par le club La Route Joyeuse cycliste de Walcourt.

Chapelle Saint-André

Pour l’occasion, la chapelle Saint-André accueillait une exposition de photos anciennes prêtées par Jean-Pierre Bayot et Siméon Bodson, fils de l’ancien bourgmestre Jules Bodson. Lors de l’ouverture officielle de cette journée festive par les autorités communales, ce dernier, venu expressément de Waterloo pour l’occasion, a pris la parole pour conter l’histoire de son village natal.

À l’intérieur de la salle communale ACA (Anciens Combattants Assimilés), Lysianne Gennaux présentait une sélection de ses acryliques. Cette artiste peintre réside dans l’ancienne maison communale et école du village située juste en face de la salle de Vogenée.

Dans l’après-midi, qui fut malheureusement très pluvieuse, le corps d’office de la marche Saint-André a effectué sa pré-sortie annuelle à l’occasion de cette édition de Qu’est-ce qu’on fête !

On notait également la présence des stands du groupe de Walcourt d’Amnesty International et du Plan de cohésion sociale (PCS). Pour l’office du tourisme, cette journée coïncidait avec l’ouverture de la saison touristique qui sera marquée par le retour des Vendredis, tout est terroir et des balades samedis découvertes des villages de l’entité.

Notons enfin que, lors du nettoyage du village par le service Travaux, son responsable Éric Deroover, a découvert une nouvelle croix d’occis sur le territoire de Vogenée. Le chemin d’accès à cette croix a été dégagé afin de permettre aux participants à la balade patrimoine d’aller découvrir ce nouvel élément du petit patrimoine local.

Cette journée s’est achevée, en musique, par le concert de François Bijou et de son musicien.