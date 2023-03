Le carnaval de Gourdinne a tenu le coup

À Gourdinne, les dernières éditions ont montré que les villageois ne se rendaient plus en masse autour du bûcher dressé assez loin du centre du village mais qu’ils se déplaçaient volontiers sur la place où un petit feu symbolisant le brûlage de l’hiver était allumé. "Nous avons finalement opté pour cette solution", avoue Aurélie.

Et les jeunes ?

Un autre souci qu’évoque notre interlocutrice est le recrutement des jeunes gens et de jeunes filles au sein du comité des fêtes. "Les jeunes ne souhaitent plus s’investir. Ils veulent bien gérer une page Facebook mais ça se limite à ça. Or, organiser un événement villageois demande beaucoup plus d’investissement personnel que la gestion d’un événement Facebook. De ce côté-là, nous constatons un gros souci et nous craignons sérieusement pour l’avenir de la vie associative de nos villages", poursuit-elle. Pour couronner le tout, le comité des fêtes de Gourdinne n’a pas trouvé de groupe musical pour accompagner les masqués malgré des appels lancés sur les réseaux sociaux. Au final, le cortège était accompagné par quatre musiciens ; à savoir deux clarinettes venues de La Louvière, une grosse et une petite caisse. "Le DJ nous a lâchés au dernier moment et nous avons bien cru que notre carnaval avait du plomb dans l’aile mais nous sommes restés tenaces et nous avons tenu bon", déclare-t-elle.

Finalement, un petit cortège a déambulé dans les rues du village jusqu’à la nuit tombée où un petit feu a été allumé sur la place Saint-Walhère. Une soirée carnavalesque a clôturé les festivités à la salle Fernand Storder.