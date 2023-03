Soumonce déguisée et en musique, à Fraire Pour marquer son cinquième anniversaire, la société de gilles Les Joyeux Frairots de Fraire a organisé une deuxième soumonce déguisée et en musique, ce samedi. L’ambiance augure un beau carnaval programmé au samedi 25 mars. Une cinquantaine de gilles et une dizaine de paysannes constitueront la société. D’autres groupes de fantaisie compléteront le cortège carnavalesque.