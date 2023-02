Walcourt: des caméras pour lutter contre les dépôts sauvages

"Nous recevons des subsides pour mettre en œuvre notre PLP qui compte treize fiches-actions parmi lesquelles le remplacement, sur trois ans, de notre parc de poubelles publiques, insiste-t-il. Certaines sont remplacées par des boîtes à ordures équipées d’un cendrier afin de limiter le nombre de mégots de cigarettes que l’on retrouve dans l’espace public. D’autres sont remplacées par des poubelles divisées en deux compartiments: le premier pour les PMC, le second pour les autres déchets. À noter que les orifices de ces nouveaux contenants sont beaucoup plus petits afin d’éviter que l’on puisse y jeter des petits sacs de déchets ménagers." Le remplacement du parc de poubelles publiques arrive déjà à son terme cette année.

Concernant les poubelles situées à l’intérieur des bâtiments publics, la Ville a répondu à un appel à projets dans le but de favoriser le tri "out of home", c’est-à-dire celui des déchets que l’on produit en dehors de son domicile. Dans ce cadre, les nouvelles poubelles seront subdivisées en trois compartiments: les déchets P + MC, les verres et les papiers-cartons.

Bulles à verre enterrées

Les premières boîtes à ordures seront installées au centre culturel, à l’office du tourisme et à la bibliothèque communale. Un montant de 75 000 € (subsidié à concurrence de 25 000 €) est inscrit au budget extraordinaire 2023 pour le remplacement des poubelles publiques et de tri. Dans le cadre du PSSP, un montant de 42 000 € (subsidié à 50%) est inscrit au budget extraordinaire 2023 pour l’achat de bulles à verre enterrées.

"Progressivement, et en commençant par les plus petits sites, nous enterrons les bulles à verre, ajoute Albert Navaux. C’est visuellement plus esthétique et plus propre.". Sur certains sites, des caméras ont été installées. C’est le cas à Walcourt, Tarcienne et Thy-le-Château. Récemment, trois autres caméras ont été activées sur des sites où des dépôts clandestins sont souvent retrouvés. Ils sont situés sur le dessus de Berzée, entre Chastrès et Gourdinne et dans la traversée du Bois Robinet, à Tarcienne.

Des actions de sensibilisation à la réduction de déchets sont aussi prévues dans les écoles tandis que d’autres viseront plus spécialement les citoyens, les commerçants, les restaurateurs et l’eco-team de la Commune. L’action "Ici commence la mer" fait aussi partie de ce PSSP. Elle consiste en la pose de macarons ou d’un tag pochoir sur les avaloirs pour éviter qu’on ne jette des déchets ou des mégots à l’intérieur.