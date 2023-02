Exploitation agricole à Walcourt: de fausses factures pour un million d'euros

Alors que la mission de l’administrateur est terminée, lui et sa société vont se voir réclamer par le prévenu l’équivalent d’un million € par le biais de 6 factures, "soit à peine un tiers de ce qu’il a détourné," précise l’agriculteur.

Aujourd’hui, c’est pourtant ce dernier qui se trouve sur le banc des prévenus, au tribunal correctionnel de Namur. Il doit répondre de faux en écriture, d’usage de faux et de harcèlement. L’administrateur et sa société se sont en effet constitués parties civiles. Ils réclament 5 000€.

Me Bayer, qui défend les intérêts de l’administrateur et de sa société, explique que "le prévenu a demandé à cinq reprises la tête de mon client à la justice." Sans jamais l’obtenir. Lorsque l’administrateur arrive à la ferme, rien ne semble en ordre. L’entente entre le prévenu et le gestionnaire devient exécrable. Tant et si bien que les procédures judiciaires se multiplient.

Un rapport de 8 caisses

Rien que pour la gestion de l’indivision, le rapport de l’administrateur équivaut au contenu de huit caisses. Se sentant sans cesse harcelée, la victime note tout. Comme l’explique Me Bayer, le prévenu reporte toutes les fautes sur son client. Parmi les griefs: le taux de mortalité dans son élevage porcin dû à l’absence de réparation du ventilateur ou à la pénurie d’antibiotiques pour les bêtes, dont la gestion était à charge de l’administrateur.

Mais pourquoi des fausses factures ? Le frère du prévenu aurait décidé de lui laisser l’exploitation tandis qu’il prenait les biens immobiliers, complétés par un soulte de 1,1 million. Le frère a reçu 100 000 €. Le solde d’un million était, dans l’esprit du prévenu, à charge de l’administrateur. D’où l’idée des fausses factures rédigées, fin 2018. Dans la foulée, il a aussi entamé une procédure de saisie conservatoire sur les comptes de la victime et de sa société, paralysant ses activités. Un volet réglé en référé.

Le parquet requiert un an de prison

Le parquet souligne que les fausses factures ne reposent sur rien: "Elles n’ont pour seul but que de nuire". Quant au harcèlement, ils est avéré, notamment par les e-mails incessants entre 2015 et 2018 (durée de la mission de la victime). Un an ferme est réclamé ainsi que 8 000€.

À la défense, Me Massaux reconnaît les faux en écriture mais pas le harcèlement. Un jugement daté de 2020 aurait mis en lumière les manquements de l’administrateur lors de son passage par l’exploitation: pas de rapport trimestriel, pas de comptes de gestion, pas d’état des lieux du patrimoine et aucune indication de rentrées. Sans oublier: "l’absence de vision globale de sa mission". Une mission pour laquelle il aurait perçu 251 000 €.

"C’est dans ce contexte que mon client a rédigé maladroitement des factures". Quant au harcèlement, "il voulait juste savoir ce qu’il faisait." La défense demande donc une suspension simple du prononcé pour son client.

Jugement le 15 mars.