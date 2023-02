Le cabinet rural de Thy-le-Château attend les jeunes médecins

Nos campagnes n’attirent plus guère les jeunes médecins généralistes. Pour séduire les candidats potentiels, bon nombre de communes rurales ont répondu à des appels à projet de la Région wallonne leur permettant d’aménager des cabinets et des logements. Lors de la précédente législature, le projet de Walcourt avait été retenu et des travaux d’aménagement d’un cabinet rural ont débuté dans l’ancienne cure de Thy-le-Château. "Les travaux sont à présent terminés et leur réception définitive a été effectuée. Il ne nous reste plus qu’à attendre l’arrivée de jeunes généralistes attirés par le milieu rural", s’exprime l’échevine Nathalie Leclercq (PS). Durant les travaux, le cabinet médical de Walcourt s’est, lui aussi, délocalisé dans l’ancienne poste de Thy-le-Château.