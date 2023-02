La formation d'ambulancier reprend le 11 mars, à Thy-le-Château

ADL de Walcourt, 071/610 270, adl@walcourt.be ou IPFS, 081/776 730.

Le 7 mars, une matinée de l’emploi et de la formation sera organisée au pôle emploi. Elle permettra aux demandeurs d’emploi de rencontrer des entreprises, des centres de formation et des travailleurs de secteurs en pénurie (construction, Horeca et aide à la personne). L’inscription à cette matinée est obligatoire et peut se faire par téléphone au 071/610 270.

Pour les aînés

Le PCS travaille avec toutes les générations. Pour les aînés, l’opération boîte à frigose poursuit également. Le principe est de placer une boîte contenant des informations au sujet de sa santé à l’intérieur de son frigo (liste des médicaments, pathologies…). En cas d’intervention des services de secours, ceux-ci disposent ainsi d’informations qui peuvent s’avérer utiles. "Walcourt adhère à la charte Ville amie des aînés. Il s’agit d’une enquête réalisée en collaboration avec la Province de Namur dont l’objectif est de déterminer ce qui peut être amélioré pour les aînés et, en particulier, le maintien à domicile le plus longtemps possible", déclare Nathalie Leclercq.

Le PCS anime une donnerie virtuelle au cours de laquelle un jeu de société est offert chaque vendredi.

Les conseils com munaux des enfants et de jeunes travaillent sur leurs projets: la sensibilisation aux déchets dans l’eau pour les enfants et le harcèlement pour les ados.

Plan Habitat Permanent

"Dans le cadre du plan Habitat Permanent, une école des devoirs est organisée au module du Bois de Thy et des séances de sensibilisation à la santé, à l’importance de l’hygiène dentaire sont organisées avec les mamans, explique Nathalie Leclercq. En ce qui concerne la rénovation des voiries du Bois de Thy, nous attendons de voir le subside que nous recevrons et les travaux seront à la hauteur de celui-ci", annonce l’échevine.

Dès 2024, le co-accueils n’existeront plus. "Ceux de Chastrès et de Laneffe seront délocalisés, sous une autre forme à la Maison des générations de Pry lorsque la crèche communale aura pris ses quartiers dans le site des Marronniers", poursuit-elle.

À Tarcienne, une crèche sera en outre aménagée au rez-de-chaussée de l’ancien presbytère tandis que deux logements d’une et deux chambres seront créés dans les étages.