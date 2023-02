Le rideau est tombé sur la saison des Amis du Goûter de Noël, à Clermont

Un subtil mélange de canaris, de couples aux antipodes les uns des autres ou encore quelques verres de tequila: il n’en a pas fallu davantage pour incendier de fous rires la salle communale de Clermont et ce durant les quatre week-ends de janvier. En effet, durant tout ce premier mois de 2023, le cercle théâtral clermontois a été sur le pont ou plus exactement sur les planches pour offrir pas moins de huit représentations. Elles se sont toutes déroulées à guichets fermés, tant le public aspirait à retrouver ses comédiens favoris et à passer ainsi un moment de rire.

Les « AGN »

Le choix des pièces, le talent des acteurs et la qualité de la mise en scène forment un tout qui conduit obligatoirement au plébiscite. Le succès au rendez-vous depuis des décennies s’est confirmé cette année puisque pas moins de 1200 spectateurs ont applaudi ces joyeux drilles.

Et malgré quelques départs compensés par l’arrivée de jeunes au talent déjà bien affirmé, les AGN font toujours recette.

Il serait hasardeux de mettre l’un ou l’autre de ces amateurs en évidence même si, chaque année, certains rôles ont le pouvoir de mettre sur un piédestal la prestation de quelques-uns. Mais la prestation de cette année du couple Daniel Wojtalik et Marlène Dupuis, campant un colonel et son épouse qui rencontrent frontalement un autre couple aux allures diamétralement opposées, a retenu notre attention.

À croire que ce n’était finalement pas que de l’eau que s’enfilait le couple descendant par la force de l’alcool au niveau de leur vis-à-vis pour terminer vautrés dans le divan. Résultat des courses: à chaque cul-blanc, des tsunamis de rires à en faire pleurer plus d’un.

Mais finalement, si comme au foot, on a pris l’habitude de désigner l’homme du match, il serait difficile de désigner le Molière clermontois de la saison qui s’achève. Deux pièces et toute une équipe ont fait avancer la machine.

Les spectateurs aspirent déjà à l’édition de l’année prochaine.