Walcourt investit 400 000 € pour économiser l'énergie, en impliquant surtout les écoles

Un budget de 75 000 € sera investi dans des installations photovoltaïques pour la buvette du football et l’ancienne cure de Tarcienne qui sera aménagée en crèche au rez-de-chaussée et en logements publics à l’étage.

Devenir producteur

"Nous avons aussi le projet d’installer une méga-installation photovoltaïque sur la toiture du service technique des Travaux et devenir ainsi notre propre producteur d’électricité. L’orientation et la superficie de la toiture le permettent. Notre choix s’est porté sur ce bâtiment car c’est l’un des derniers à avoir été rénové", précise l’échevin.

Dans un premier temps, c’est dans les écoles qu’il a été décidé de réaliser des investissements pour réduire la consommation d’énergie. "Ce n’est pas par hasard que nous avons choisi le milieu scolaire, poursuit Nicolas Preyat. Nous souhaitons sensibiliser les élèves à cette problématique afin, qu’à leur tour, ils puissent répercuter cela chez eux avec leurs parents". Des challenges énergétiques vont être organisés dans ces établissements afin que les élèves se rendent compte des économies qu’ils peuvent réaliser en changeant parfois tout simplement certains de leurs comportements. "Pour les y aider, du petit matériel va être investi dans les écoles pour un montant de 50 000€. On pense à des prises avec interrupteurs et détecteurs de mouvements, ampoules led, réflecteurs à placer derrière les radiateurs… En mettant tous ces investissements bout à bout, on arrive à plus de 400 000€ investis dans les économies d’énergie", annonce Nicolas Preyat qui n’oublie pas la proposition faite par la minorité en conseil communal, à savoir d’octroyer des primes énergétiques au citoyen pour l’aider à isoler son habitation et donc à consommer moins. "Nous n’y avons pas encore vraiment réfléchi mais si nous souhaitons atteindre l’objectif 2030 en termes d’émissions de CO2, nous serons obligés d’aller vers la population car les émissions de la commune ne représentent qu’1,5% des émissions de CO2".

Pour l’instant, rien n’est encore budgétisé en ce sens mais cela reviendra certainement à l’ordre du jour plus vite qu’on ne le pense.