Des travaux qui changeront le visage de la N5 entre Walcourt et Philippeville

Fraire-Botte d’Yves

"La traversée de Fraire compte trois carrefours dangereux situés aux rues du Sarazin, de Rocroi et de la Botte. Lorsque les travaux seront réalisés, il ne sera plus possible de quitter ou d’emprunter l’axe autoroutier vers ou depuis ces rues", prévient le technicien du SPW. "Des dessertes locales seront aménagées de chaque côté de l’axe, de manière à déconnecter tout à fait celui-ci de la circulation locale", poursuit-il. Des dispositifs anti-bruits seront placés dans toute la traversée de Fraire. La vitesse y sera limitée à 90 km/h et à 70 km/h pour les poids lourds, qui ne pourront pas dépasser, et un radar tronçon sera placé dans la zone. À certains endroits, il ne sera pas possible d’aménager de bandes d’arrêt d’urgence.

Botte d’Yves-Philippeville

La seconde partie du chantier est celle comprise entre la Botte d’Yves et Philippeville. "Sur ce tronçon, l’un des gros morceaux sera la rénovation du viaduc d’Yves-Gomezée. Pour y maintenir la circulation durant les travaux, les équipes travailleront sur un demi-pont à la fois à commencer par celle située côté village d’Yves-Gomezée. Du travail de nuit est aussi prévu. Les pièces à remplacer arriveront préfabriquées par convoi exceptionnel", annonce Pierre Colette. Des riverains ont demandé si un dispositif anti-bruit était prévu entre la Botte d’Yves et le viaduc. Ce n’est pas prévu mais la nature du revêtement devrait atténuer le bruit actuel, rassure le technicien. La construction d’un nouvel ouvrage d’art est prévue au carrefour dangereux situé entre Jamiolle et Jamagne. Il s’agira d’un pont supérieur qui sera créé au-dessus de l’axe autoroutier et qui permettra aux riverains des deux villages d’aller de l’un à l’autre et de se diriger vers Charleroi ou Philippeville en toute sécurité. Si aucun incident n’intervient en cours de procédure, les travaux pourraient débuter début 2024. Une seconde réunion d’information est prévue ce mardi 17 janvier à 19h à la salle du CPAS, rue du Château d’Eau 30 à Philippeville.