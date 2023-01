À Walcourt, tous unis en faveur de la « BiodiverCité »

8 000 plants pour 2023

"Pour 2023, nous prévoyons de planter 8 000 plants de haie, de poursuivre la liaison écologique Mertenne-Clermont et de réaliser la jonction entre Fontenelle et le Grand Tour", annonce-t-il. Pour faciliter le travail des ouvriers du service Environnement, de nombreux éléments ont été cartographiés: les points d’arrosage, les poubelles et bulles à verre, les chemins protégés, les endroits où l’on retrouve habituellement des dépôts clandestins (20-25 répartis sur tout le territoire), les points régulièrement inondés ou sujets à des coulées de boue, et même les endroits où placer les sapins de Noël. En fonction des endroits, quatre types d’entretien ont été définis. Le premier est l’entretien de type "horticole" destiné aux endroits où les "mauvaises herbes" ne sont pas tolérées. C’est le cas du cimetière français situé à l’arrière de la basilique, par exemple. Dans les zones "semi-horticoles", on peut laisser se développer quelques fleurs sauvages. Le troisième type de zones d’entretien sont celles dites "rustiques". Ce sont, par exemple, les ruelles enherbées des villages où l’on peut laisser un maximum de fleurs sauvages se développer. Enfin, les zones naturelles sont celles où l’on opère qu’un entretien occasionnel comme les chemins de campagne du réseau "Transwal". "Grâce à ces efforts, on commence à voir les effets de nos actions sur la biodiversité avec des fleurs sauvages qui reviennent chaque année à certains endroits", observe Éric Deroover. "En matière de fauchage tardif, nous allons plus loin. Pour l’hiver, nous laissons des tronçons non fauchés de manière à offrir des zones refuges aux animaux durant la mauvaise saison", poursuit-il. Pour que ces actions portent leurs fruits, il faut le concours des citoyens, des ouvriers communaux et des agriculteurs.