"Au départ, nous projetions d’organiser ce concert à l’église de Chastrès puisque nous accompagnons, chaque 15 août, la marche Saint-Roch avec la compagnie des Gendarmes", explique le secrétaire de l’Harmonie, Jean-Louis Mahy. "L’abbé Hadelin de Lovinfosse nous a suggéré de nous produire à Thy-le-Château pour une question d’espace. C’est ce que nous avons fait et nous ne l’avons pas regretté car l’acoustique et la luminosité de l’église sont favorables."

Vendredi soir, les mélomanes étaient au rendez-vous pour assister à ce dernier concert de l’année pour l’harmonie walcourienne qui a annoncé qu’elle venait de recevoir, par courrier du palais royal daté du 15 décembre, le titre de "Société royale". Tout au long de cette année, la phalange a en effet célébré son 50e anniversaire qui se clôturera, le vendredi 12 mai 2023, par un concert à la basilique de Walcourt avec la participation de cornemuses et des trompettes de cavalerie de Heigne.

Programme de Noël

Ce concert s’est déroulé en deux parties avec les grands classiques de Noël tels que "Jingle Bells", "Happy Xmas", "All I want for Christmas is you" ou "Last Christmas" pour n’en citer que quelques-uns. Des morceaux du répertoire de l’année complétaient le programme.

L’Harmonie royale de Walcourt était dirigée par Julien Brasseur qui a cédé la baguette pour quelques morceaux à Christophe Cabus, l’un de ses deux sous-chefs. À présent, les musiciens bénéficieront d’un repos bien mérité jusqu’au 21 janvier 2023, date de la reprise des répétitions.

Infos et contacts: jeanlouismahy@gmail.com ou 0478/369 064 – www.harmoniecommunalewalcourt.be