De la musique ukrainienne au concert de Noël

Le lieu, la qualité et l’originalité des artistes attirent chaque année la grande foule à la basilique de Walcourt pour un concert de Noël d’exception. Cette édition n’a pas échappé à la règle avec plus de trois cents personnes qui ont, une nouvelle fois, répondu à l’invitation du comité des Passeurs des Remparts qui organisaient cette manifestation en collaboration avec le centre culturel de Walcourt. Cette année, le fidèle public a eu l’occasion d’apprécier la musique traditionnelle ukrainienne interprétée par les grandes voix de l’ensemble Zaporogues. Composé de musiciens professionnels issus des meilleurs théâtres lyriques ukrainiens, ce groupe a fait vibrer les voûtes de la basilique par la chaleur et la puissance de sa voix. Ce concert était programmé bien avant l’invasion russe en Ukraine.