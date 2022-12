Des activités de Noël à gogo, ce week-end, à Walcourt

Avant la période Covid, le village de Pry installait chaque année ses traditionnels cabanons de Noël, où il était possible de déguster différentes spécialités de saison. La pandémie ayant fait son oeuvre, les forces vives locales ont décidé de changer la formule. Cette année, la société de pêche La Gaule et la Jeunesse de Pry s'associent pour proposer une balade gourmande à travers le village, ce samedi 17 décembre. Les départs se feront du local de la pêche, rue des Buissières, toutes les trente minutes entre 11h et 13h. Le parcours comptera six arrêts sur une distance d'environ 4 km : arrêt 1 : vin de fleur de sureau et sa planche apéritive ; arrêt 2 : soupe de châtaigne et son émulsion de lard ; arrêt 3 : quiche du terroir accompagnée de sa salade et de son verre de vin ; arrêt 4 : trou normand ; arrêt 5 : tartiflette avec sa salade de saison et son verre de vin ; arrêt 6 : bûche de Noël. La balade sera accompagnée par la batterie de la marche Sainte-Remfroid et le Père Noël. Le prix du menu est fixé à 35€/adulte et à 15€/enfant (- 12 ans). Le montant est à verser au compte BE22 0015 7713 7447.