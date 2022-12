Walcourt: le livreur de pizza repérait les véhicules à voler lors de sa tournée

Ce prévenu incriminé, qui était bien présent à l’audience, reconnaît sa présence lors du vol mais conteste en être à l’origine. "Je n’aime pas les voitures. Je n’ai d’ailleurs toujours roulé qu’avec des petites cylindrées. Moi, mon truc, ce sont les motos. Pour cet homme, voler des voitures était son style de vie. Il repérait les beaux modèles lors des livraisons de pizzas qu’il effectuait", explique-t-il.

Ce dernier explique être parti en balade avec l’autre individu dont il avait fait la connaissance dans un bar. "Il clenchait les portes des habitations. L’une d’elles était ouverte. Il s’est emparé du sac à main, a pris les clés du véhicule et est parti avec."

Les deux individus sont ensuite retournés du côté de Marcinelle, d’où ils proviennent, et se sont illustrés avec la Swift volée. En effet, le prévenu défaillant s’est filmé en train de faire des freins à mains dans une cité et a publié les vidéos sur l’application Snapchat. C’est ainsi que la police est intervenue sur place et a pu procéder à son interpellation.

Le passager avait pris la fuite. Se sachant recherché, il a ultérieurement pris contact avec les policiers pour se présenter au poste de police, afin de ne pas être menotté devant ses trois enfants. Pour le parquet de Namur, "peu importe qui a eu l’idée, ils sont auteurs/coauteurs." Des peines d’un an et d’un an avec sursis probatoire ont été requises contre les prévenus. Jugement le 17 janvier.