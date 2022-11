Cinq ans de circuit court fêtés à Clermont

Le secteur a du mal

Les deux Catherine n’ont pas caché que les producteurs locaux subissent de plein fouet les effets de la crise actuelle : "Le prix des matières premières augmente, les ventes et le pouvoir d’achat du consommateur diminuent. Ce dernier a souvent le mauvais réflexe de se rabattre sur des produits sans doute moins chers à l’achat mais certainement pas de meilleure qualité. Avec un pain de grande surface, il aura besoin de cinq tranches pour être rassasié et devra en acheter plus que s’il avait choisi le pain d’un artisan avec lequel une seule tranche lui aurait suffi. Au final, nous pensons que le produit local ne coûte pas plus cher", pensent-elles.

CoopESEM et La Botte Paysanne poursuivent les mêmes objectifs mais ont des modes de fonctionnement différents : la première fonctionne sur base de commandes en ligne que les consommateurs viennent retirer dans huit points de retrait de l’Entre-Sambre-et-Meuse. La seconde est un comptoir-paysan basé à la Ferme du Grand Thumas à Sivry. Elle regroupe une trentaine de producteurs locaux belges et français et une centaine de coopérateurs. Depuis peu, il est possible de commander des produits en ligne mais le seul point de retrait est le comptoir-paysan.

Ce samedi après-midi, pour fêter ensemble leurs cinq ans d’existence, les deux coopératives ont organisé une fête du circuit court à la Ferme de Maugrétout où étaient rassemblés des producteurs et des artisans locaux. Le public a eu l’occasion de visiter la meunerie et d’assister à la projection du film "Farine, sel, eau et savoir-faire" en compagnie de son réalisateur Rino Noviello. Les responsables des deux coopératives se sont adressés au public avant que ne soient soufflées les bougies du gâteau d’anniversaire. La journée s’est achevée par un repas paysan et un concert du groupe Fracaban.