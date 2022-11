Walcourt: 140 signatures contre l'extension d'une carrière

Un riverain de Jamagne a remis une pétition de 140 signatures d’habitants du village contre cette extension. Pour sa part, le propriétaire du domaine touristique des Étangs du Franc Bois a fait remarquer que l’étude préliminaire réalisée par le bureau Aries Consultants ne mentionnait aucune activité sensible ou touristique dans les environs de la carrière. Or, le domaine du Franc Bois est un domaine touristique qui dispose du label "Clé verte" et qui compte plusieurs gîtes et chambres d’hôtes dont les clients commencent à se plaindre du bruit de la carrière. Comme plusieurs chemins vont devoir être déplacés, le coordinateur de l’office du tourisme de Philippeville a fait remarquer que le GR12 passait par là et qu’une alternative correcte devait être proposée.