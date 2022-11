Walcourt: une mine d'informations au Centre d'archives de Clermont

Depuis 2011, un travail conséquent de classement a été entamé afin de valoriser et de pérenniser ce lieu chargé d’histoire. La salle principale et l’ancienne salle des mariages ont été rafraîchies et deux espaces annexes ont été aménagés. L’un est consacré à l’école d’autrefois. L’autre, dite patriotique, reprend les objets et symboles de la région.

Que trouver aux archives ?

Que ce soit dans le cadre d’une recherche, d’un travail d’histoire ou pour trouver des infos sur un village ou une famille, le centre d’archives est le lieu approprié. On y trouve des milliers de documents relatifs aux villages de l’entité, des mémoriaux administratifs de la province de Namur, des recueils de lois de 1800 à nos jours, des procès-verbaux des conseils provinciaux et des séances de la députation permanente depuis 1831, une documentation sur l’histoire locale, des publications réalisées par des passionnés, des plans, cartes, photos.

Pour aider les chercheurs, une connexion internet permet l’accès aux archives de l’État à Namur. "Pour faire connaître ce lieu au public, nous avons décidé d’organiser ce week-end portes ouvertes", explique Matthieu Liessens. "Nous avons affrété un autocar pour permettre à toutes les écoles de l’entité de venir visiter le centre d’archives vendredi et profiter de l’exposition temporaire que nous avons mis sur pied pour l’occasion."

Intitulée "Vive la fête", cette exposition présente une sélection d’affiches annonçant les fêtes populaires, commémorations, kermesses, concerts organisés dans nos villages depuis le début du XXe siècle. Le centre d’archives communales Jean Léotard est accessible tous les jeudis matin, de 9h à 12 h, ou sur rendez-vous. Les permanences sont assurées par une équipe de six bénévoles et par l’archiviste Marie-Christine Martin.

Service communication de la ville: 071/61 06 25 – bibliothèque communale: 071/61 36 91 (le mercredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 12 h 30) ou via mail à l’adresse archives.clermont@walcourt.be