Rire et amusement avec "Les Vîs Paltots" à Thy-le-Château

Les acteurs ont donc joué en matinée et en soirée, le vendredi 11 novembre, et en soirée le samedi 12 novembre. Cette fois, le metteur en scène Bernard Boquet et son régisseur Guillaume Massart avaient choisi de présenter "In cofe dins l’salon", une comédie en trois actes de Charles Istace adaptée en wallon carolo par Nadine Modolo.

Une sombre histoire bien joyeuse

À quoi peut donc bien servir un coffre dans un salon ? Noyé dans une sombre histoire entre une belle-mère acariâtre, son amie, un menuisier italien, un commissaire incompétent, une voisine entreprenante dont le mari est corse et un serial killer, le couple Dardenne se trouvait vraiment dans de beaux draps. Comme chaque fois, les acteurs ont donné le meilleur d’eux-mêmes pour permettre au public d’oublier, le temps de la pièce, les soucis du quotidien et de passer un bon moment de rire.

Au niveau de la distribution, on reconnaissait Freddy Vanherck dans le rôle de Salvatore Brambilla, Marie-Line Cornil (Monique Dardenne), Jean-Jacques Zandavalli (Albert Dardenne), Vincent Declercq (Paulo Santoni), Nathalie Colle (Sylvie Santoni), Anna Amoroso (Mariette Balbeur), Bernard Boquet (le policier), André-Marie Latour (le commissaire), Claudine Bomblet (Suzanne) et Jean-Pol Ducœur (L’ouvrier).

La mise en scène était de Bernard Boquet, la régie de Guillaume Massart. Le souffle de l’esprit était assuré par Isabelle Boquet. Les décors étaient l’œuvre d’André-Marie et de Jérôme Latour. Le script et le maquillage étaient réalisés par Erin Colson et l’affiche par Charline Williot.

Les bénéfices de ce spectacle seront versés sur le compte des associations patriotiques de Laneffe.