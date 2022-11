"Nous avons finalement décidé d’autoriser les retransmissions car elles sont bien souvent organisées par des clubs sportifs locaux et les rentrées générées par celles-ci viendront bien à point pour compenser la hausse du coût de l’énergie, estime la bourgmestre Christine Poulin (PS). Il est bien évident que le collège communal ne cautionne pas ce qu’il s’est passé au Qatar. Mais nous pensons que c’est en amont qu’il fallait prendre des décisions. Il est à présent trop tard pour reprocher aux Communes les manquements d’autres pays et organisations."

Sur le territoire de l’entité de Walcourt, les matches de la Coupe du monde de football seront retransmis sur quatre sites différents.

"À la salle communale de Fraire, nous pouvons accueillir deux cents personnes dans une ambiance conviviale et familiale", explique l’organisateur Laurent Colinvaux, qui en est à sa 5e édition. Comme partout, le droit d’entrée sera de 5 € avec une boisson comprise. La plus grosse organisation se déroulera dans la magnifique grange fraîchement restaurée de la ferme-château de Laneffe. Il s’agit d’une organisation du FC Gerpinnes qui annonce que cinq cents personnes pourront être accueillies sur le site avec du parking à disposition, un service de sécurité, des stands de bières spéciales, softs, champagne, vin chaud et irish-coffees. Il sera également possible de se restaurer avec de la tartiflette, des arrosticini, des frites ou des gaufres.

Enfin, le RFC Somzée propose également des retransmissions sur deux sites: à la buvette de Somzée, qui peut accueillir 250 personnes, ainsi qu’à celle d’Yves-Gomezée, qui peut en abriter le même nombre. Les trois rendez-vous assurés sont le mercredi 23 novembre à 20h (Belgique-Canada), le dimanche 27 novembre à 14h pour Belgique-Maroc et le jeudi 1er décembre à 16h pour la rencontre Belgique-Croatie.