Pour des raisons pratiques, les deux photographes se sont regroupés sous le nom de Collectif photo Walcourt Ouest (CPWO). Bénédicte Vivier présentera des paysages locaux, des photos de nature et d’Irlande. De son côté, Éric Dereydt a sélectionné les plus belles images qu’il a ramenées de ses quatre voyages dans les Highlands écossais.

"Quand on est photographe, on ne peut concevoir des vacances sans y adjoindre une composante photographique", admet-il. S’il a touché un peu à tous les styles, Éric Dereydt apprécie immortaliser des modèles féminins. Une section de son exposition sera consacrée à ce thème.

"Je suis membre des clubs photo de Pont-à-Celles et de Lessines. Ce dernier est l’un des seuls en Belgique à engager régulièrement des modèles professionnels pour permettre à ses membres de s’adonner à ce type de photographie", explique-t-il.

Éric Dereydt a également pratiqué la photographie sous-marine et l’une de ses images a été publiée dans une revue internationale. "Je suis autodidacte. Lorsque j’étais enfant, mon père possédait déjà des appareils photos et j’en ai demandé un pour ma communion. Plus tard, avec l’apparition du numérique, je me suis équipé et j’ai suivi l’évolution technologique. Avec le temps, je remarque que je deviens de plus en plus exigeant sur la qualité de mes photos", déclare-t-il.

Voilà qui ne sera pas pour déplaire aux visiteurs qui se déplaceront à la salle paroissiale de Clermont (rue du Cimetière) ce week-end. L’exposition sera accessible dès ce vendredi 18 novembre, de 15h à 21 h, ainsi que les samedi 19 et dimanche 20 novembre, de 10h à 19 h. L’entrée est gratuite.

eric@eric-dereydt.be0475 768 679.