C’est dans le but de faire connaître cet outil et ce lieu que le collège communal organise, ces 18, 19 et 20 novembre, un week-end portes ouvertes. Celui-ci débutera par une conférence sur le thème Folklore, arts et traditions populaires en Wallonie, qui sera présentée par Françoise Lempereur, professeur à l’Université de Liège et spécialiste du Patrimoine culturel.

Elle sera suivie du vernissage de l’exposition temporaire intitulée Vive la fête. Les visiteurs pourront, entre autres, y découvrir des documents provenant uniquement du centre d’archives et de nombreuses affiches anciennes abordant le thème commun des fêtes populaires et du folklore de l’entité de Walcourt dans le courant du XXe siècle.

Où et comment rechercher ?

Les samedi 19 et dimanche 20 novembre, le centre d’archives sera accessible gratuitement et sans réservation de 11h à 18 h. Les responsables informeront le public sur les différentes possibilités de recherches dans les archives communales.

Des fichiers informatiques et des catalogues papier seront mis à la disposition du public. Le centre d’archives communales est situé place du Puits, n° 2, 1er étage à Clermont-lez-Walcourt.

Infos et contacts: service Communication de la ville de Walcourt au 071 610 625. archives.clermont@walcourt.be