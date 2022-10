Cinq mille mégots de cigarettes ramassés !

Dans le but de sensibiliser la population à la pollution que génèrent les milliers de mégots de cigarettes jetés par terre, un Marathon de la Propreté a été organisé à l’initiative du Service Public de Walllonie et de BeWapp, en collaboration avec les communes et la police. Du 19 au 21 octobre dernier, la Ville de Walcourt a pris part à cette action et un ramassage des mégots de cigarettes a été effectué aux endroits suivants : le mercredi 19 octobre à la gare de Berzée, à la rue des Écoles à Tarcienne et sur la Grand-Place de Walcourt et ses alentours. À ce dernier endroit, les conseils des enfants et des jeunes étaient présents avec le Creccide accompagné de professionnels de l’encadrement de Jeunes en Europe (Portugal, Italie, Croatie, Slovénie). Ils souhaitaient découvrir les modèles de participation des jeunes en Belgique grâce à un partage d’expérience des conseils.