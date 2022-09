Walcourt: une soirée bavaroise en attendant le raclos

Au terme d’une magnifique saison de marches baignée par le soleil, les sociétés de musique proposent, à présent, des soirées bavaroises et des concerts d’automne. À l’harmonie royale L’Union de Fraire, le comité ne fait pas les choses à moitié et propose les deux. "Ce samedi soir, notre nouveau comité organise sa première soirée bavaroise et c’est un plein succès, se réjouit Sebastiano Tudisco. Nous accueillons cent cinquante convives pour ce souper choucroute animé par l’orchestre Die Nachtschärmer Blasmusik (DNB) et nous avons même dû refuser du monde", poursuit-il. Habillés en tenue bavaroise, les membres du comité de l’harmonie ont assuré le service en salle et au bar jusque tard dans la soirée. L’ambiance était au rendez-vous.