Fraire fraternise à l’occasion de la course de cuistax

En 2019, la compagnie du premier empire de la marche Saint-Ghislain de Fraire a eu la bonne idée d’organiser une course de cuistax à la Maroquette. Le succès était au rendez-vous de la troisième édition qui s’est déroulée ce samedi. "La première année, nous avons aligné 25 équipes. L’édition 2020 a été annulée à cause du Covid et, l’an dernier, 15 équipes étaient au rendez-vous. Cette année, nous en avons enregistré 22, détaille Claude Froment, le président de la compagnie qui poursuit : On sent que c’est une activité qui plaît et qui rassemble les jeunes et les moins jeunes du village. En plus, nous bénéficions d’un circuit qui se prête fort bien à ce genre d’activité, ici à la Maroquette".