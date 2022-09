Pour son centenaire, Louis Schietecatte reçoit un stade à son nom, à Thy-le-Château

Louis provient, en effet, d’un petit village de Flandre orientale d’où il a fui lors de la guerre. Il s’est caché et il a travaillé dans des fermes pour survivre et c’est ainsi qu’il est arrivé à Thy-le-Château en 1947. Trois ans plus tard, il achetait un terrain en face du monastère des pères blancs d’Afrique, un lopin voisin du club de football. C’est ainsi qu’il a commencé, petit à petit, à s’y investir.

Le stade porte son nom

Aujourd’hui, le club de l’US Thy n’oublie pas tout ce que Louis Schietecatte a donné comme temps et comme énergie. À l’occasion de son centenaire, il l’a convié, ce dimanche après-midi, avec son épouse Irène, à venir inaugurer le stade qui portera désormais son nom. Un maillot du club, portant le numéro 100, lui a été symboliquement offert et il a souhaité immédiatement l’enfiler pour donner le coup d’envoi du match de 15h contre Rienne.

C’est à présent officiel, au niveau de l’Union belge de football, le club de l’US Thy-le-Château porte le nom de Louis Schietecatte, l’un de ses plus fidèles bénévoles et supporters.