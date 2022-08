Deux petites Gantoises mordues de la marche Saint-Laurent d'Yves-Gomezée

Autrefois, deux villages différents

C’était encore le cas, ce week-end, à Yves-Gomezée, où trois compagnies de marcheurs ont escorté la statue de saint Laurent à travers les rues du village: la compagnie royale Saint-Laurent, la petite marche et les Marcheurs Réunis. Samedi en début d’après-midi, les festivités ont débuté par la prise des drapeaux sur la place Saint-Laurent. En fin de journée, la statue est sortie de sa chapelle de Mimbercée pour être conduite à l’église.

Comme l’a rappelé l’abbé Albert Delos lors de la grand-messe militaire du dimanche matin, saint Laurent unit Yves et Gomezée qui étaient, jadis, des villages différents. Saint Laurent était vénéré à Gomezée.

Remise des médailles

Dimanche matin, les compagnies se sont formées au terrain de football et elles ont marqué un arrêt devant le monument aux morts de la rue Entreville. Elles ont ensuite participé à la messe animée par la chorale paroissiale et la société royale l’Union. Pour clôturer la matinée, plus de trente marcheurs ont reçu une médaille d’ancienneté sur la place du village. Parmi ceux-ci, Jean et Pierre Poisson, Octave Tamenne et Nicolas Zaffarana ont été médaillés pour 50 ans de marche. René Van Opstal et Bernard Latour ont reçu la médaille pour 60 participations à la Saint-Laurent.

Parmi les marcheurs, nous avons rencontré la famille Bourtembourg, dont le papy, Philippe, marchait dans les zouaves. Ce dernier était accompagné de ses deux petites-filles: Anna (9 ans) et Charlie (3 ans). Elles sont déjà mordues de folklore.

"J’ai moi-même marché durant une quinzaine d’années",se souvient Pauline, la maman des deux petites marcheuses. " À présent, nous habitons à Gand. Mais Anna et Charlie ne manqueraient pour rien au monde la Saint-Laurent. Elles savent qu’elles arrivent au pays des marches lorsqu’elles aperçoivent le tambour-major de Gerpinnes trônant sur la N5!"

Procession et bataillon carré

Dimanche après-midi, saint Laurent est sorti de l’église pour sa procession annuelle à travers Yves-Gomezée. En début de soirée, il y est rentré en présence d’une foule considérable venue profiter, une dernière fois cette année, du spectacle offert par les marcheurs, les batteries et les fanfares. La journée s’est clôturée par un bataillon carré qui s’est formé, à la nuit tombée, sur la place Saint-Laurent.

Lundi, après la messe en mémoire des marcheurs défunts, la statue de saint Laurent a été reconduite dans sa chapelle de Mimbercée pour une nouvelle année.