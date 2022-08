Les jeunes conseillers communaux de Walcourt participe à un projet européen en Savoie

"Actif depuis 2020, le projet Capej consiste à développer et à partager des ressources et des outils accessibles aux acteurs de jeunesse et aux jeunes liés à la participation et à la mise en œuvre de recherches-action",détaille Julie Poncin, animatrice au sein du Plan de cohésion sociale (PCS) de Walcourt.

Programme Erasmus

Le projet est subventionné dans le cadre du programme européen Erasmus et il est mené en collaboration entre la Sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence des Savoie (Chambéry – France), le Laboratoire d’études et de recherches sur l’intervention sociale (Montpellier – France) et l’Observatoire de l’enfance, de la jeunesse et de l’aide à la jeunesse (OEJAJ, Wallonie-Bruxelles, Belgique).

"L’OEJAJ, chargé du suivi de l’application de la Convention internationale des droits de l’enfant, a notamment pour mission de promouvoir la participation des enfants et des jeunes aux décisions qui les concernent, poursuit Julie Poncin.Il s’inscrit dans une volonté de développer des outils utiles aux professionnels travaillant avec des enfants et des jeunes."

Durant cette semaine, les jeunes ont participé à des ateliers de confrontation d’idées, de recherche d’informations, de définition d’une problématique, de création d’hypothèses et de synthétisation du projet grâce à la technique de la "Bête à cornes". Des moments de détente figuraient aussi au programme de cette semaine avec la découverte de l’environnement montagnard par le biais d’une course d’orientation, de l’escalade ou d’une randonnée avec retour sous les étoiles.

"Ce qui a le plus ennuyé les jeunes durant la semaine, c’est la faiblesse du réseau pour les téléphones portables",sourit Julie Poncin. Cette semaine s’est clôturée par la présentation des projets devant les autorités savoyardes. Les jeunes se sont quittés le cœur serré, mais ils se sont promis de se revoir l’an prochain pour concrétiser leurs projets. D’ici là, les réseaux sociaux leur permettront d’en poursuivre l’élaboration et de rester en contact.