La marche d'Yves-Gomezée sera sécurisée

L’une des conséquences de cette sécheresse extrême est l’interdiction d’utiliser des flambeaux lors des retraites qui clôturent traditionnellement les marches. Les fêtards doivent donc trouver d’autres objets lumineux pour remplacer les traditionnels flambeaux.

Trois compagnies

La marche d’Yves-Gomezée compte trois compagnies: les Marcheurs Réunis, la petite marche et la compagnie royale Saint-Laurent qui se compose d’une cavalerie, de sapeurs et de grenadiers du 2eEmpire, de la batterie, des drapeaux, des majors, des pelotons de voltigeurs et de zouaves d’une dernière guérite. Elle est accompagnée par la fanfare du village, la Société royale l’Union d’Yves-Gomezée.

Les temps forts du week-end sont les suivants: la prise des drapeaux le samedi à 13h30 sur la place Saint-Laurent et la rentrée du saint à 20h à l’église. Dimanche, les compagnies se formeront à 8h30 au terrain de football. La grand-messe militaire, animée par la fanfare, aura lieu à 10h, et la remise des médailles sur la place à midi. L’après-midi, la procession démarrera à 14h30 de la place Saint-Laurent. La rentrée à l’église est fixée à 19h30 et la journée s’achèvera par le bataillon carré final à 20h sur la place.

Lundi, une messe en mémoire des marcheurs défunts sera célébrée à 9h45. La marche égayera ensuite les rues du village durant toute la journée. La retraite (sans flambeaux) clôturera les festivités à 21h30.

Panneaux amovibles

Dans le but de renforcer la sécurité durant le week-end de la marche, le comité a demandé à la ville de Walcourt d’installer des panneaux amovibles dans les rues Jean Grosset, de la Rochelle, Pont d’Yves et du Commerce. Le centre du village sera fermé à la circulation du samedi 27 août à 12h au mardi 30 août à 8h. Une prairie, située face au n° 20 de la rue de la Folie, sera mise à disposition des villageois et des visiteurs durant ce week-end de marche.

Des signaleurs seront placés devant et derrière le cortège et une voiture équipée d’un gyrophare suivra le corps d’office durant le réveil du dimanche matin.