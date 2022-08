Gourdinne : un jeune cycliste renversé

Un accident s’est produit ce dimanche soir, peu après 21 h, dans le village de Gourdinne. Un adolescent habitant la localité circulait à vélo lorsqu’une collision s’est produite avec une voiture. Les faits se sont déroulés au carrefour formé par les rues de Coumagne et Ferrauge. Pour l’instant, on ignore les circonstances exactes de l’accident, mais heureusement, le jeune n’a été que très légèrement blessé. Il a tout de même été emmené à l’hôpital en ambulance. La zone Flowal a été avertie et s’est rendue sur place. J-L.J