Thy-le-Château: les rafles de 1944 commémorées en grande pompe

"Thy-le-Château a été reconnue comme Commune victime de faits de guerre 1940-1945", a-t-il rappelé."On y dénombre vingt-trois victimes belges et six françaises durant cette sombre période de notre histoire". Le 14 mai 1940 déjà, le village a été la proie de bombardements allemands qui causeront de nombreux dégâts et plusieurs morts. L’église a été entièrement brûlée, de même que des habitations proches.

Deux rafles

"En juillet et août 1944, deux rafles ont fait perdre la vie à quatorze personnes. Lors de la première, au château des Pères blancs d’Afrique, quatorze personnes ont été arrêtées et treize ont été déportées dans les camps de concentration de Neuengamme et Auschwitz. Huit y ont laissé la vie, tandis que cinq rescapés s’en sont sortis avec de graves séquelles",poursuit Victor Pans. Fin août, lors de la seconde rafle, six personnes, appartenant au groupe G de la Résistance ont été arrêtées et exécutées, le lendemain, à Marche-en-Famenne.

Ce sont les victimes de ces rafles qui ont été honorées, ce samedi, devant les monuments qui portent leurs noms. Les participants à cette commémoration se sont rassemblés devant l’ancienne maison communale de Thy-le-Château. Ils sont ensuite partis en cortège vers les deux monuments où des gerbes de fleurs ont été déposées et où la Brabançonne a retenti avant que n’éclate une salve en l’honneur de ces braves. Parmi les groupes participants, on reconnaissait les "Scottish Guard BW" de Fraire, la 82eAirborn de Couvin, la Brigade Piron de Laneffe-Couvin, ainsi que des marcheurs de Vitrival et de Rosée.

Des délégations de la Fédération royale des militaires à l’étranger (FRME), des Chasseurs Ardennais, de la Confédération européenne des Anciens militaires étaient également représentées. Mark Van den Driessche, vice-président européen de l’Amicale de Neuengamme et président belge de l’Amicale du même nom s’est vu attribuer la médaille commémorative des rafles avec rang d’officier. Ces commémorations se sont achevées par une salve devant l’ancienne maison communale de Thy-le-Château et par une réception.