Comme les plus anciennes paroisses de la région, celle de Chastrès est dédiée à saint Martin. Mais on y marche, chaque "quinzou" depuis 1974, en l’honneur de saint Roch. Explication: une confrérie en l’honneur du patron des chirurgiens persistait au village au XVIIe siècle. Comme une procession existait avant la marche et qu’elle se déroulait le 15 août, veille de la fête de saint Roch, les fondateurs ont décidé de défiler en son honneur.

La tradition se perpétue donc depuis près d’un demi-siècle puisque la marche célébrera son 50eanniversaire en 2024. Pour l’heure, cette édition 2022 peut être considérée comme exceptionnelle à tout point de vue: c’était celle du retour à la normale après deux années Covid.

Marcheurs et villageois avaient décidé d’en profiter au maximum avec le soleil et la chaleur en prime.

Quarante décorés cette année

Le nombre de marcheurs mis à l’honneur au matin de ce 15 août a marqué cette édition de la marche Saint-Roch: une quarantaine au total!

"Nous avons décidé de comptabiliser les années Covid",explique le président et premier adjudant de la compagnie Saint-Roch, Denis Bernard. Autre petite particularité observée cette année: la compagnie des Gendarmes est rentrée directement au centre du village après son passage à la chapelle "aux splingues". C’était, paraît-il, le tour original emprunté par la procession du 15 août, avant que la marche n’existe.

Pour sa part, la compagnie Saint-Roch a fait profiter de son passage les riverains de la route des Barrages, comme à son habitude. En début de soirée, les deux compagnies, chacune accompagnée de leur musique, ont effectué une magnifique rentrée devant un public nombreux venu les admirer.

Saint Roch peut être fier de l’honneur que les Chastrésiens lui réservent depuis bientôt cinquante ans.