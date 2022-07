Malgré la chaleur accablante digne de la Provence, les participants avaient revêtu des costumes de zouaves. Ils ont évolué au rythme alterné d’une batterie de tambours et d’une fanfare. Tout le long du parcours, des spectateurs ont admiré le cortège refermé par la statue de sainte Marguerite, patronne de la paroisse.

Voilà le récit tel qu’on aurait pu le lire dans le carnet de vacances de touristes venus passer quelques jours dans un gîte de Berzée, qui en compte à présent quelques-uns. Pour l’abbé Venant Senkware, arrivé de Gaume début septembre dernier, cette édition 2022 de la marche Sainte-Marguerite constituait aussi une première. "À Virton, d’où je viens, cette tradition des marches n’existe pas et je la trouve très belle", nous confie-t-il à l’issue de son office où il a invité tous les marcheurs à rendre grâce à la patronne de la paroisse de pouvoir marcher en son honneur.

Des Ukrainiens

Parmi les spectateurs, nous avons rencontré une famille ukrainienne hébergée depuis lundi à Tarcienne. « Je leur ai proposé de les emmener à Berzée afin qu’ils découvrent notre folklore si particulier », explique la personne qui les héberge. Ils ont trouvé cette tradition magnifique et très colorée. Parmi les temps forts de ce week-end festif, retenons la remise de médailles à quatorze marcheurs mais aussi, et c’est unique à Berzée, la remise de diplômes d’honneur à des personnes qui ont soutenu la marche de quelque manière que ce soit. Citons Valérie Baudson, Catherine Berzwart (Cathou), Max Maronet, Christophe Chanson, Vincent Godefroid, Raphaël Leclercq, Brigitte Migeotte et Vincent Louvet.