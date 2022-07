Un 21 juillet pour nourrir des projets, à Gourdinne

"Avant le Covid, nous organisions le 21 juillet sur la place Saint-Walhère mais, depuis l’an dernier, nous l’organisons sur un espace privé, ce qui est finalement plus simple", explique Geneviève Warlop. Un petit chapiteau aux couleurs nationales avait été dressé pour accueillir les villageois et leur permettre de se retrouver ou de faire connaissance car Gourdinne compte pas mal de nouveaux habitants. Buvette, pains saucisse et pétanque constituaient les ingrédients principaux de cette fête toute simple mais tellement conviviale. "Nous avions préparé de petites piscines pour les enfants au cas où les températures auraient été caniculaires mais elles n’ont finalement pas servi. Des activités de jeux et de coloriage leur ont été proposées à la place", poursuit Geneviève Warlop.

Rénovation

"Depuis plusieurs années, notre comité est occupé à rénover ce que nous appelons La Maison de Gourdinne. Il s’agit d’un bâtiment qui appartient aux œuvres du Doyenné de Walcourt mais qui nous est cédé par bail emphytéotique. Pour l’instant, nous sommes occupés à aménager des sanitaires convenables dans l’ancien préau puisque ce bâtiment abritait jadis une école", poursuit-elle. L’un des objectifs serait aussi de rénover l’ancien théâtre qui se trouve à l’étage du bâtiment. "Au printemps dernier, nous avons reçu une bourse de 5000€ de la Fondation roi Baudouin pour nous aider à poursuivre la rénovation de ce bâtiment qui abrite également une donnerie", conclut-elle.

La fête nationale, un peu partout, est l’occasion de fêter le pays, un village, une association, tout en ayant un œil tourné vers l’avenir.