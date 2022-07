Thy-le-Château: tout un week-end d'activités sur la culture celtique

Tenancier de la taverne "Le Relai", Philippe Haquenne, alias "Poiluche", est à l’origine de nombreux événements dont l’objectif est de faire connaître Thy-le-Château et sa région. Cette fois, entouré de nombreux partenaires, dont la Ville de Walcourt et la "Royal Celtic Society of Edinburgh", il travaille, depuis novembre, à l’organisation d’un grand week-end sur la culture celtique. Cette manifestation qui s’annonce d’importance se déroulera, les 10 et 11 septembre, autour du château de Thy-le-Château.