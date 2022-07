Cette édition 2022 a été marquée par plusieurs éléments: après cinquante années de bons et loyaux services, le tambour-major de la compagnie du 1erempire, Claude Froment, a décidé de déposer la canne. Il a été décoré pour soixante années de marche, dimanche midi.

L’autre élément marquant de cette Saint-Ghislain était le 30e anniversaire de la compagnie des zouaves. Lors de la rentrée à l’église, la bourgmestre Christine Poulin, en costume de zouave, a pris la parole pour féliciter la compagnie pour sa tenue et remercier tous ceux et toutes celles qui l’ont fait vivre durant ces trente années. "Grâce à vous, la marche Saint-Ghislain s’est embellie et a pris du galon. Elle a de la tenue et elle est devenue l’une des plus belles de notre Commune", a-t-elle déclaré non sans un petit brin de chauvinisme.

Chaleur suffocante

Sous les costumes, surtout ceux du 1erempire, les marcheurs ont eu très chaud mais ils ont rempli leur devoir jusqu’au bout, avec dignité et respect. Le nombreux public a été séduit par la tenue de cette marche qui compte trois compagnies accompagnées chacune par une société de musique.

Cette année, à l’occasion de leur anniversaire, les zouaves avaient invité deux compagnies à les accompagner tout au long de la journée de dimanche. Il s’agissait des zouaves pontificaux de Thuin et d’une compagnie constituée de pelotons de zouaves de l’entité. Dans le but de favoriser une meilleure intégration des filles au sein de la compagnie, une ligne d’infirmières a été créée. Il est possible qu’elle s’élargisse dans les prochaines années.

Lundi, les festivités se sont poursuivies sous des températures que l’on peut qualifier de tropicales. Les responsables des petits marcheurs avaient d’ailleurs prévu de quoi hydrater en suffisance les petits soldats afin d’éviter tout problème.