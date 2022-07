Le centenaire de Richard Trévis, ancien résistant, à Walcourt

La cérémonie a débuté par le mot de la bourgmestre Christine Poulin qui a retracé la vie du jubilaire. Il a vu le jour à Cerfontaine, le 7 juillet 1922. Il s’est ensuite installé à Walcourt où il a fondé une famille avec son épouse Suzanne qu’il avait rencontrée en 1946. Le couple était bien connu dans la région puisque Richard travaillait au chemin de fer et aimait s’investir au sein de la fanfare.

Un passé de résistant

Pour sa part, Suzanne était infirmière à domicile. Au décès de celle-ci, le couple comptait 67 ans de mariage, deux enfants, cinq petits-enfants et huit arrière-petits-enfants. Au terme de son intervention, Christine Poulin a remis, à M. Trévis, le traditionnel cadeau de sa majesté le Roi ainsi que celui de la Ville.

Représentant les associations patriotiques, Jacques Ganty a ensuite retracé les activités du centenaire dans la Résistance durant la guerre 1940-1945. Sur base d’un dossier bien documenté, Jacques Ganty a énuméré les actions de Richard Trévis en matière de Résistance. De 1942 à 1944, il a été reconnu comme agent auxiliaire de renseignement au sein du Mouvement National Belge (MNB) et de l’Armée Secrète. Chargé de petites missions de renseignements, il servait d’agent de liaison entre Walcourt et Ciney où il délivrait les messages, le plus souvent à vélo. Cela a inspiré son code secret "Je suis dégonflé". En reconnaissance de ces actions, Richard Trévis a reçu plusieurs distinctions honorifiques.

Une nouvelle distinction

Jacques Ganty l’a félicité pour sa dévotion patriotique et l’a invité à recevoir une nouvelle distinction, à savoir celle de la Cravate de Commandeur de l’ordre de la Croix Belge. Elle lui a été remise par Jean-Louis Gilson, chancelier National de l’Ordre.

La cérémonie s’est clôturée par un joyeux anniversaire repris en choeur par l’ensemble des participants. Le tout était agrémenté par une intervention des sonneurs du Scottish Guard BW de Fraire et par quelques airs anciens entonnés par des musiciens de la région. Des instants de bonheur qui ont conduit notre centenaire à esquisser quelques pas de danse.