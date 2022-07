Les jeunes d’Été solidaire ont rénové le module du Bois de Thy

Encadrés par les ouvriers communaux Fabrice Boudru et Jacky Leclercq, ils ont nettoyé et repeint le module. À côté de celui-ci, ils ont aménagé un espace de convivialité avec un banc, des jardinières, des nichoirs et hôtels à insectes. "L’objectif de cette opération est d’inciter les jeunes à améliorer, embellir et revaloriser leur environnement, explique l’échevine en charge du projet, Nathalie Leclercq (PS). Cette initiative permet aussi de les sensibiliser à la solidarité, de réaliser des travaux d’utilité publique et de rendre service à la population" .

Apprentissages

Durant ces deux semaines de travail, ces dix jeunes ont appris à peindre, à terrasser, à travailler le bois. Ils étaient encadrés par Alain Dardenne, l’assistant social en charge du plan Habitat permanent du Bois de Thy. Il s’est attelé à établir un lien entre les jeunes et les habitants du quartier.

Cette année, les jeunes jobistes étaient Théo Dahin, Jean-François De Valck, Charline Dupaix, Chloé Fransen, Ryan Hannecart, Esteban Lyon, Lauraleen Meurant, Manon Regnier, Hugo Tillieux et Axel Tonnon.

Jeudi midi, ils ont présenté leur travail aux membres du collège communal venus se rendre compte du travail réalisé. En plus de ce projet, les jeunes et leurs encadrants se sont rendus sur les anciens sites d’Été solidaire de Castillon, Berzée, Thy-le-Château et Walcourt pour leur rendre un petit coup de fraîcheur.