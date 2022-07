Walcourt: des riverains méfiants pour la réouverture du motocross de Rognée

Avant de céder la parole au porteur de projet, David Baratucci, la représentante du bureau d’étude CSD Ingénieurs, a rectifié une information importante; à savoir que l’autorité compétente dans ce dossier n’est pas la Région wallonne mais la Ville de Walcourt. Si le projet n’a pas changé depuis la première réunion, le promoteur avait préparé une présentation plus structurée.

Limiter les nuisances

Mais il a eu du mal à s’exprimer car les riverains posaient des questions avant même qu’il ait pu entamer sa présentation. Cet esprit de méfiance s’explique par les nombreux débordements que l’exploitation du circuit a connus dans le passé et que David Baratucci reconnaît. Certains motards laissaient leurs déchets sur place ou n’hésitaient pas à vidanger leur moteur en pleine nature.

"Tout cela n’arrivera plus: les contrôles seront renforcés et tous ces débordements étaient surtout le fait d’une fédération que nous ne convierons plus", assure-t-il.

"Nous allons tout mettre en œuvre pour limiter les nuisances au maximum", s’engage-t-il. " Au niveau du bruit, les normes viennent de baisser ce mois-ci. D’ici 2024, on passera de 112 à 102 décibels, mais nous n’attendrons pas 2024 pour les appliquer. Les motards qui ne respecteront pas le niveau sonore seront exclus. Des contrôles seront effectués par des sonomètres automatiques qui seront installés sur le site et des contrôles réguliers seront effectués dans les villages."

Les poussières seront limitées par un arrosage du circuit. Pour limiter le charroi, les motards devront s’inscrire au préalable sur le site web du MCC Rognée. Cela permettra de limiter le charroi entre 50 et 85 véhicules légers par jour.

Deux heures trente de réunion houleuse

"Nous proposons d’aménager un sens unique, mais ce sera au bureau d’études de déterminer si c’est une bonne idée ou non", précise David Baratucci. En matière de pollution des sols, le projet prévoit l’installation d’un tapis environnemental. Au niveau des horaires, le promoteur prévoit d’ouvrir le circuit quatre jours par semaine, de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30. Cela ne représenterait que huit heures de nuisance sonore maximale sous contrôle strict par semaine. Le circuit serait également ouvert aux VTT, BMX et 4x4. Deux organisations annuelles seraient prévues: un enduro et un motocross.

Cette séance d’information a duré 2h30. Elle a été assez houleuse et les riverains présents sont contre le projet. Ils souhaitent conserver leur quiétude et ne voient pas ce que cela va apporter à la commune.

Le public dispose de 15 jours pour envoyer ses observations au collège communal de Walcourt, place de l’Hôtel de Ville, 3-5, à 5650 Walcourt, ainsi qu’une copie au demandeur: Motocross club de Rognée ASBL, route de Charleroi, n° 27, 6140, Fontaine-l’Evêque.