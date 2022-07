Succès pour le 1er «Vendredi, tout est terroir»

Comme beaucoup d’autres cités touristiques le font déjà depuis pas mal d’années, Walcourt vient de se lancer dans l’organisation de trois marchés artisanaux baptisés "Vendredi, tout est terroir". La première édition s’est déroulée vendredi soir sur la Grand-Place, la place de l’Hôtel de ville et le public était au rendez-vous. La douceur estivale invitait à la promenade et cette animation a donné un petit air de marché provençal au centre-ville. Une trentaine de producteurs et artisans locaux avaient dressé leurs échoppes pour faire découvrir les bons produits de chez nous. Cela allait des pâtes artisanales au miel en passant par les bières locales, les charcuteries et salaisons et les fromages. Les artisans étaient, eux aussi, bien représentés avec le travail du bois, le verre soufflé, la poterie ou encore la peinture. Côté animations, la Tribu des Saints Glands proposait des animations gratuites au tir à l’arc tandis que la Compagnie médiévale du Furet présentait des démonstrations de combats d’épées.