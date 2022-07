Les temps forts du week-end

Samedi 16 juillet : 18 h : arrivée des compagnies sur la place de l’église et départ vers la chapelle Saint-Ghislain ; 19 h : translation de la statue à l’église ; 19 h 30 : prise des drapeaux à l’église, salves à la chapelle N-D de Beauraing, au monument 40-45 et dislocation.