A Somzée, la marche marquée par la restauration de la chapelle Notre-Dame de Beauraing

Que la fête démarre!

Avant de partir en congé, l’entreprise chargée des travaux de voirie et d’égouttage avait dégagé le passage pour que le cortège puisse défiler sans encombre. Cette année, fifres et tambours étaient donc déjà sur la brèche dès le vendredi soir pour accompagner le corps d’office jusque la chapelle Notre-Dame de Beauraing située en face du complexe sportif Auguste Michaux. "Nous avons restauré la chapelle et ses abords et nous souhaitions procéder à sa bénédiction", explique Nadine Remy, présidente de la marche.

Le véritable lancement des festivités était fixé au samedi en début d’après-midi. Tous les marcheurs étaient invités à prendre part à une première sortie à travers les rues de la localité. Les quartiers les plus isolés du centre ont été visités et les habitants ont ainsi pu bénéficier du passage de la marche. Dimanche, le soleil était de la partie pour la formation de la compagnie aux abords de la place de Somzée. Le premier rendez-vous officiel de la journée était la messe en l’honneur de Notre-Dame de Beauraing. À son terme, la fanfare royale "Les Patriotes" de Morialmé s’est jointe au cortège pour le reste de la journée.

Après la première décharge et une pause au chapiteau dressé dans une prairie située en face de la salle paroissiale, les marcheurs se sont rendus à la chapelle Saint-Roch, située de l’autre côté de la N5, avant la pause de midi.

Trois salves d’honneur

L’après-midi, la statue de Notre-Dame de Beauraing est sortie de l’église pour effectuer sa procession annuelle à travers Somzée. Les marcheurs l’ont conduite à sa chapelle et un bataillon carré s’est formé sur le terrain de football. La compagnie a ensuite repris la direction du centre du village pour la rentrée solennelle devant un public enchanté d’assister à un si beau spectacle sous un magnifique soleil.

Trois salves d’honneur ont clôturé la journée: elles ont été commandées par les majors à cheval, par la bourgmestre Christine Poulin et par l’abbé Emmanuel Vangu Vangu. Lundi, la journée a été marquée par une messe en plein air chantée à la chapelle Notre-Dame de Beauraing et par le passage des places d’officiers et de cantinières pour l’édition 2023 de la marche. C’est ce qui fait la particularité de la marche de Somzée.