"Comme vous le savez, la mise en application des obligations légales liées à l’assainissement des terres excavées génère un coût très important pour nos finances. En ce qui nous concerne, cela représente un montant de 729685,58 € à charge du budget ordinaire depuis 2020. Dans ces conditions, le nombre de chantiers que nous pourrons réaliser dans les années à venir devra inévitablement être revu à la baisse", explique-t-elle.

C’est dans ce cadre qu’il était proposé aux élus de voter une motion qui sera envoyée au Gouvernement wallon et à l’Union des villes et communes de Wallonie. Cette motion demande au Gouvernement wallon de prendre en compte les difficultés financières qu’engendre la mise en application de ces obligations légales liées à l’assainissement des terres excavées.Autre demande: revoir à la hausse les enveloppes budgétaires affectées, notamment dans le cadre du Fonds régional d’investissement communal, afin que les coûts supplémentaires liés à l’assainissement des terres excavées puissent être complètement à charge de la Région. Cette motion a été votée à l’unanimité et elle devrait prochainement être proposée au vote dans d’autres communes wallonnes.

Voiries du Bois de Thy

Il était proposé au conseil d’approuver un marché, estimé à 3460000 €, ayant pour objet l’aménagement des voiries du Bois de Thy à Laneffe. Le conseiller Léon Revers (Indépendant) s’est dit offusqué de devoir voter un marché incomplet et truffé d’erreurs pour un tel montant. "Nous avons encore reçu des informations à ce sujet ce matin. Si vous passez ce marché de force, j’écris aux Pouvoirs locaux!", menace le conseiller de la minorité.

L’échevine Nathalie Leclercq (PS) lui répond: " Nous sommes bien conscients que ce marché est sans doute incomplet. Mais nous devons absolument le voter ce soir, quitte à le faire corriger par la suite, pour ne pas perdre les subsides ". Laurent Brousmiche (Oxygène-Toi Autrement) s’est encore une fois demandé pour quelles raisons ce sont toujours ces mêmes bureaux d’études bâclant le travail qui sont choisis. La minorité a voté contre ce marché.

Un autre marché a été approuvé au montant de 73870 €. Il concerne l’aménagement d’une parcelle des étoiles dans le cimetière de Chastrès. Enfin, le conseil communal a émis un avis de principe favorable par rapport à la réhabilitation du chemin n° 4 reliant Tarcienne à Thy-le-Bauduin. Ce chemin existe toujours sur la carte. Mais il a été labouré par les agriculteurs. Le conseil communal de Florennes a également émis un avis favorable sur ce projet en faveur de la mobilité douce.