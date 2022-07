Les finances du CPAS de Walcourt tiennent la route

Au service ordinaire (recettes et dépenses courantes), le taux de réalisation du budget atteint 84% en dépenses et 96% en recettes. Le boni s’élève donc à 885445 € alors que les prévisions inscrites au budget initial 2022 annonçaient un montant de 272057 €. Il en résulte que le disponible à transférer au budget 2022 via la première modification budgétaire s’élève à 613387€.

Si l’on va voir un peu plus loin dans le compte et que l’on s’intéresse aux différentes catégories de dépenses, on constate que celles de personnel sont en légère augmentation (+52168 €) par rapport à 2020. "Cela s’explique par une diminution des traitements des statutaires, une augmentation des traitements des contractuels et des traitements APE, l’application d’un index au 1er octobre 2021, l’augmentation du montant nominal des chèques repas à 5 € et les évolutions de carrière", justifie le directeur financier, Denis Denoncin.

Les dépenses de fonctionnement augmentent de 10% par rapport à 2020 et celles, de transferts, relatives au revenu d’intégration sociale (RIS), sont en diminution de 3,79%. "Cela s’explique par une baisse du nombre de bénéficiaires car le montant du RIS connaît une augmentation qui va perdurer", poursuit-il.

Articles 60

Les dépenses relatives aux articles 60 sont en diminution de 5,35% par rapport à 2020. "Cela se justifie par la diminution du nombre d’articles 60 activés en 2021 (51 contrats) par rapport à 2020 (54 contrats) et, par conséquent, par la diminution du nombre de jours prestés par ces travailleurs", explique le directeur financier.

En 2021, les recettes augmentent de 16%.

Au service extraordinaire (investissements), l’exercice 2021 peut être considéré comme une année de transition. Les travaux relatifs au projet des Marronniers ont été engagés en 2020 et devraient être finalisés avant la fin de cette année. Pour sa part, le projet Verlaine sera attribué fin 2022. Le total des dépenses (1906300 €) concerne donc principalement des dépenses reportées des exercices antérieurs: projets Marronniers (1381106€), Verlaine (434237 €), autres dépenses extraordinaires (21816 €).

À l’exercice propre, les engagements des dépenses 2021 concernent la maintenance des bâtiments, l’achat d’un véhicule pour le taxi social, puis l’acquisition de matériel d’exploitation et de mobilier.