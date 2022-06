Les Godasses de Fraire fêtent 35 années d'existence

D’emblée, l’association se fait connaître comme étant un excellent organisateur, tant par le choix et la diversité des parcours que par la qualité de l’accueil réservé aux marcheurs. Le livre d’or laissé à la disposition des marcheurs lors de chaque organisation témoigne de la satisfaction des participants. Leur nombre n’a fait que croître au fil des ans, dépassant régulièrement les 1200 marcheurs, le chiffre de 1500 ayant été atteint à deux reprises.

Fréquentation en baisse

Le club qui est jumelé avec les Sabots de Godefroy de Bouillon a cependant dû faire face à la crise sanitaire. La pandémie a mis les randonnées et autres activités en veille. Aujourd’hui, si les choses semblent revenir à la normale, force est de constater, comme nous le précisent le président Robert Romain et le vice-président Daniel Heusghem, que la fréquentation est encore loin de ses scores d’antan.

Ainsi, ce samedi, pour la traditionnelle marche de l’Eau d’Heure, on tournait autour des 500 participants. Il faut dire aussi que la chaleur était accablante et même un peu risquée pour cette pratique sportive. Cependant, trois cars stationnaient sur le parking proche de la salle de la Silène à Silenrieux. Ils venaient de Ciney, d’Esneux et même de Sedan en France.

Un apéro pour les 35 ans

Chaleur ou pas, période post-Covid ou pas, les Godasses de Fraire ne pouvaient manquer de célébrer leurs 35 années de marche. Nous ne totaliserons pas le nombre total de kilomètres parcourus par les 310 affiliés au club. Cela devrait correspondre à de nombreux tours de la Terre.

Au retour de leur marche, les participants de cette nouvelle édition de la marche de l’Eau d’Heure ont eu l’agréable surprise de se voir offrir l’apéritif-anniversaire. Un cocktail bien frais qui était le bienvenu par ces lourdes chaleurs.

Au nom de la FFBMP, le président Romain s’est vu remettre un trophée par l’un de ses représentants, Guy Sverzut. Une belle reconnaissance pour le club de Fraire qui espère, dans les prochains mois, retrouver tous ceux et toutes celles qui ont fait sa réputation.