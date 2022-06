Zoning de Chastrès: un poste de secours Dinaphi installé dans un an et demi

La proximité de la métropole carolorégienne explique d’ailleurs que c’est souvent la zone de secours Hainaut-Est, basée à Marcinelle, qui remonte, plus souvent qu’à son tour, vers les villages de Walcourt en cas de besoin.

Une situation intenable

"Cette situation n’était plus tenable pour assurer une sécurité optimale des citoyens de Walcourt", constate le major Alain Lallemand, chef de corps de la zone de secours Dinaphi. "À un moment donné, nous avions évoqué la possibilité de rassembler la zone de police Flowal et la zone de secours sur un terrain situé à proximité de l’échangeur de Fraire. Finalement, le conseil de zone a donné son accord de principe pour l’acquisition d’un hall-relais du bureau économique de la province (BEP) situé dans le zoning de Chastrès."

Il s’agit d’un bâtiment d’une superficie de près de 600 mètres carrés répartis en deux cellules. "Nous pensons que le zoning de Chastrès est encore mieux situé que l’échangeur de Fraire", poursuit notre interlocuteur. " Il se trouve à proximité immédiate de la N5-E420, de la route des Barrages et au sein même du parc d’activités économiques de Chastrès pour lequel la présence des hommes du feu constituera un vrai plus."

D’ici un an et demi

Dans un premier temps, le futur arsenal de Chastrès sera équipé du matériel traditionnel des pompiers, à savoir autopompe, citerne, véhicule logistique et même engin aérien.

"Pour disposer d’une ambulance, il faudra, par contre, négocier avec le SPF Santé publique", annonce le major Lallemand. "Au début, le site sera occupé par le vivier de pompiers volontaires que compte la région. Mais j’encourage vraiment les jeunes qui souhaitent devenir pompier professionnel à passer leur certificat d’aptitude fédéral (CAF) qui est nécessaire pour postuler au sein de la zone de secours ."

Une campagne de recrutement est en cours et elle se poursuivra encore à l’avenir. Toutes les infos sont disponibles sur le site www.dinaphi.be .

"L’objectif est de mettre en service ce 13eposte de secours dès que possible", ajoute encore le chef de corps. "Mais cela ne sera pas possible avant un an et demi, ce qui correspond au temps de formation des pompiers." De son côté, la bourgmestre Christine Poulin (PS) se réjouit de cette bonne nouvelle pour l’amélioration de la sécurité au sein de sa commune.